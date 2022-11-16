Пешеходов и водителей Югры предупредили об опасности на дорогах из-за морозов Фото: Юлия Кучеренко

Госавтоинспекция Югры предупреждают участников дорожного движения об опасности из-за морозов, которые надвигаются на Югру. Водителей и пешеходов просят быть предельно осторожными в период низких температур.

В ХМАО установилась низкая температура воздуха, ночью достигающая до -30 °C. Из-за этого в на дорогах может быть недостаточная видимость, которая увеличивает опасность в сложных дорожных условиях. Водителей просят, по возможности, воздержаться от дальних автомобильных поездок, передвигаться только на исправных автомобилях, имея при себе необходимый запас топлива, продуктов, теплую одежду и надежные средства связи.

По словам сотрудников ГИБДД, во время морозов пешеходы зачастую надевают капюшоны и могут не заметить движущийся транспорт. Поэтому они дают советы не только водителям, но и пешеходам.

- Водители из-за клубов выхлопных газов могут не заметить человека на дороге, поэтому проезжую часть необходимо переходить только в установленных местах, и, только убедившись в безопасности своего маневра, не ходить по обочинам, а также использовать световозвращающие элементы - предупреждают в ГИБДД.