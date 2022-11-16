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НовостиОбщество16 ноября 2022 8:08

В Нижневартовске продолжает работать госпиталь для заболевших COVID-19

Тяжелых пациентов, находящихся в реанимации, нет
Виктория Терина
В Нижневартовске продолжает работать госпиталь для заболевших COVID-19

В Нижневартовске продолжает работать госпиталь для заболевших COVID-19

Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске продолжает работать госпиталь для заболевших COVID-19. Как сообщили в администрации города, накануне в госпитале из восьми коек были заняты шесть.

- Тяжелых пациентов, находящихся в реанимации, нет. Лекарственных препаратов в учреждении достаточно, – сообщил главный врач БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая больница» Алексей Сатинов.

Городской Оперштаб решил в дальнейшем ситуацию с заболеваемостью коронавирусом рассматривать во время заседаний межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при городской администрации.