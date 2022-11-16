В Нижневартовске уже судимый мужчина угнал и разбил автомобиль отца Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске 42-летний мужчина угнал и разбил автомобиль отца. Это случилось ранним утром у одного из домов по улице Комсомольский бульвар. Автомобиль марки «Ниссан» принадлежит 62-летнему пенсионеру, который обнаружив пропажу обратился в полицию.

Полиция задержала угонщика, им оказался 42-летний безработный, неоднаратно судимый сын собственника авто. На допросе мужчина рассказал, что, не спросив разрешения у отца, он решил покататься на иномарке, но не справился с управлением и врезался в бордюр. Мужчина не имел водительских прав. Так как у автомобиля повредилась подвеска и ехать дальше он не мог поэтому оставил машину на улице и ушел.

Теперь молодой человек может лишиться свободы на срок до 5-ти лет.