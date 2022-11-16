В Югре 16 ноября 2022 года столбик термометра опустится до -32 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 16 ноября 2022 года, в Югре будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, слабая метель, а днем преимущественно без осадков. В отдельных районах гололед. Ветер северный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -21, -26 °С, в северо-западных районах при прояснениях -27, -32 °С, днем -20, -25 °С.

В Ханты-Мансийске также облачно с прояснениями. Без осадков, изморозь. Ветер северный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -23, -25 °С, днем -20, -22 ° С

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.