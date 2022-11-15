В Нижневартовске снизились цены на баранину, черный чай и сахар Фото: Юлия Кучеренко

В Нижневартовске провели последнее заседание муниципального Оперативного штаба. Оно состоялось в прямом эфире на площадке "Официальный Нижневартовск" в соцсети ВКонтакте. Участники обсудили вопросы, связанные с экономической ситуацией на территории муниципалитета и меры поддержки.

- Ситуация на потребительском рынке остается стабильной. За истекший месяц наблюдается снижение цен по 15 группам продовольственных товаров первой необходимости. Наибольшее снижение цен произошло на баранину, чай черный, сахар, яблоки, соль поваренную пищевую. Незначительное увеличение цен зафиксировано на масло сливочное, муку пшеничную, рис, капусту белокочанную. По результатам мониторинга рост цен свыше 5% не зафиксирован, – отметила заместитель главы города по экономике и финансам Ирина Мурашко.

По её словам, специалисты экономического блока продолжают следить за ситуацией на потребительском рынке города. Если выявится завышение цен на товары первой необходимости данные передадут в контролирующие органы для принятия мер. На данный момент в городе сформирован запас продуктов.