Югорские бойцы записали видео для сургутских школьников и поблагодарили ребят за поддержку. Фото: скриншот

Глава Сургута Андрей Филатов передал слова благодарности школьникам округа от бойцов из Югры. Он разместил в своем личном telegram-канале видео, которое записали солдаты.

- Бойцы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры выражают благодарность за письма поддержки школьникам округа. В особенности ученикам школы №10 города Сургута. И особую благодарность за посылки, собранные учениками третьего класса и классного руководителя Светлане Григорьевне. Мы им всем говорим „Спасибо!“ - произносят они в опубликованном видео.

Глава города также поблагодарил ребят за их внимание и отметил ценность их писем, а ещё то, что даже в таких непростых условиях, бойцы находят возможность ответить детям.