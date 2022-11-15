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НовостиОбщество15 ноября 2022 14:29

Югорские бойцы записали видео для сургутских школьников и поблагодарили ребят за поддержку

Видеообращение к школьникам опубликовал глава Сургута
Виктория Терина
Югорские бойцы записали видео для сургутских школьников и поблагодарили ребят за поддержку. Фото: скриншот

Югорские бойцы записали видео для сургутских школьников и поблагодарили ребят за поддержку. Фото: скриншот

Глава Сургута Андрей Филатов передал слова благодарности школьникам округа от бойцов из Югры. Он разместил в своем личном telegram-канале видео, которое записали солдаты.

- Бойцы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры выражают благодарность за письма поддержки школьникам округа. В особенности ученикам школы №10 города Сургута. И особую благодарность за посылки, собранные учениками третьего класса и классного руководителя Светлане Григорьевне. Мы им всем говорим „Спасибо!“ - произносят они в опубликованном видео.

Глава города также поблагодарил ребят за их внимание и отметил ценность их писем, а ещё то, что даже в таких непростых условиях, бойцы находят возможность ответить детям.