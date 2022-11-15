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НовостиОбщество15 ноября 2022 13:10

Хантымансийцы скоро смогут провести выходные на горнолыжном склоне или катке

Для горожан активно готовят объекты для зимнего досуга
Виктория Терина
Фото: ЮграМегаСпорт

Фото: ЮграМегаСпорт

В Ханты-Мансийске для горожан и гостей готовят объекты для зимнего досуга. Совсем скоро можно будет покататься на лыжах в Центре зимних видах спорта им. А.В. Филипенко или провести выходные в «Хвойном урмане» на горнолыжном склоне или катке.

Активная подготовка к новому сезону ведется на объектах «ЮграМегаСпорт». Например, в Биатлонном центре подготовку начали уже в октябре - проложили трассу законсервированным снегом. Сейчас её поддерживают в необходимом состоянии, обрабатывая свежей насыпью.

Готовится к встрече с гостями и горнолыжный комплекс «Хвойный урман». Там проводят оснежение «пушками», когда накопится нужное количество снега, на трассах заработает снегоуплотнительная техника. Из-за погоды подготовка началась позже обычного. После устойчивой минусовой температуры там появится каток.