Прокуратура Югры проверит бассейн после несчастного случая с подростком Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура по поручению прокурора округа Ботвинкина Евгения Борисовича проводит проверку по факту несчастного случая в бассейне спортивной школы Нижневартовска.

Напомним, инцидент произошел на занятии по плаванию, когда подросток погрузился под воду и не смог самостоятельно выбраться. Персонал учреждения вытащил парни из воды и оказал первую помощь. Сейчас пловец находится в больнице.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению должностных лиц спортивного учреждения обязанности по созданию безопасных условий обучения, требований мер безопасности на воде и своевременности оказания первой медицинской помощи ребенку. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования - уточняют в окружной прокуратуре.

Этапы проверки контролируются руководством ведомства.