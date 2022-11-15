Сотрудники ДПС в Нижневартовске помогли девушке, у которой начались роды в дороге Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники ДПС Нижневартовска помогли девушке, у которой начались роды в дороге.

Это случилось на 204 км автодороги «Сургут-Нижневартовск». К Госавтоинспекторам обратился водитель, и сообщил, что у его дочери начались роды, он понимал, что быстро приехать в больницу не успеет и обратился к ним за помощью.

Полицейские пересадили роженицу в патрульный автомобиль и, включив световые и звуковые сигналы, направились в роддом Нижневартовска. Они передали девушку медикам. Женщина, благополучно родила ребенка.

Кроме того, полицейские решили встретить молодых родителей и их младенца на выписке из роддома. Полицейские поздравили семейную пару с пополнением и подарили автолюльку для ребенка, а в ответ услышали слова благодарности за оказанную помощь и неравнодушие.