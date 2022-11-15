В Сургуте откроют школу программирования Фото: Татьяна Коркина

В начале 2023 года в Сургуте начнет работать «Школа 21» — школа программирования. Новый кампус будет первым в Уральском Федеральном округе и в дальнейшем станет точкой притяжения для всех желающих получить образование в сфере IT.

Проект даст возможность кандидатам от 18 лет бесплатно получить практические знания в IT -сфере, а компаниям получить специалистов высокой квалификации для цифровой трансформации региона. Кампус «Школы 21» расположится на больше 3 тыс. кв. м. и сможет предоставить 190 рабочих мест. Ежегодно там будут обучаться более 300 студентов. В Школе будет современное оснащение, оборудование, удобная зона для обучения и отдыха.

На данный момент у «Школы 21» открыты кампусы в Москве, Казани, Новосибирске, в них учатся более 4100 человек из 76 регионов России. Чтобы поступить туда на обучение необходимо до конца февраля 2023 года оставить заявку на сайте. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, результатов ЕГЭ, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов, так как для более чем 50 % участников участие в проекте — это первый опыт программирования.