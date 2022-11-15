SuperSky и джентрификация: каким будет новый жилой квартал от newton

Так будет выглядеть новый жилой квартал. Фото из архива ООО «Ньютон Сэйлз».

Девелопер, известный по проектам Ньютон и White House, полностью изменит облик территории на пересечении улиц Ватутина и Ветеранов труда. До конца 2024 года здесь появится не только жилой квартал SuperSky, но и современное общественное пространство. Таким образом девелопер поэтапно проводит джентрификацию северной части города: уже сейчас на Мелиораторов возводится жилой комплекс Norden — тоже проект newton.

Тренд на джентрификацию — комплексное развитие окраинных районов, а не их точечную застройку — то, к чему стремятся прогрессивные девелоперы. Новый термин в город привносит компания newton — вместе с новым проектом. В районе Ватутина застройщик создаст большой плейхаб и единый прогулочный променад протяженностью около полукилометра. Плейхаб — новое явление для Тюмени. Это открытое трансформируемое пространство для отдыха и занятий разными видами спорта, доступное всем горожанам.

Доминантой обновленной локации станет SuperSky — масштабный жилой квартал для городских супергероев. Он устремится ввысь не только своими 21-этажными башнями, но и уровнем комфорта. На площади 8 Га построят урбан-блоки с переменной этажностью от 9 до 21 этажа, что создаст современный архитектурный облик и комфортную городскую среду. В проекте нового жилого квартала — закрытые зеленые дворы, в которых установят арт-объекты, игровые и спортивные площадки. Название квартала созвучно со словом «суперский», потому что авторы проекта уверены — жить здесь будет суперудобно и суперинтересно.

На первых этажах нового жилого квартала SuperSky разместятся кафе и магазины. Фото из архива ООО «Ньютон Сэйлз».

Квартал спозиционирован с учетом розы ветров — так, чтобы во дворах не было сквозняков, типичных для новостроек, а в квартирах сохранялось тепло. Из дворов можно будет выйти на зеленый променад, к коммерческим помещениям на первом этаже и надземному паркингу. Пространство спроектировано так, что выглядит открыто и воздушно, но попасть во дворы и подъезды можно только по ключ-карте, и все территории находятся под видеонаблюдением.

Отдельное преимущество проекта — больше 200 уникальных планировок с мастер-спальнями, кухнями-гостиными, гардеробными и раздельными санузлами. Площадь — от 20,7 м2 в студиях до 100,3 м2 в трехкомнатных квартирах. Увеличенные окна (1,7 х 2 м) во всех квартирах установят на высоте 75 см от пола. В некоторых планировках есть лаунж-террасы, теплые балконы и особенно высокие потолки — до 3 метров.

Современная архитектура, прогулочные зоны и удобная транспортная развязка. SuperSky изменит облик микрорайона по ул. Ватутина. Фото из архива ООО «Ньютон Сэйлз».

Квартал расположится в непосредственной близости от Гагаринского парка. В этом районе есть детские сады, школы, поликлиники, магазины и парки, зато нет плотной застройки и высокого дорожного трафика. При этом до центра города уже сейчас можно добраться за 15-20 минут, а одновременно со сдачей SuperSky доступность станет еще лучше — район получит новый транспортный хаб. Масштабная развязка на Мельникайте соединит район с центром города и обеспечит жителям выезд на скоростную магистраль. Новый транспортный узел станет важным звеном в цепочке преобразований района, которые начинаются уже сегодня — с жилого квартала SuperSky.

Продажи открыты с 1 ноября. Подробная информация о планировках, стоимости и способах покупки — на официальном сайте проекта.

Тюмень, ул. Пароходская, 4/2

8 800 770 0000

https://newton.ru/

Застройщик ООО «Специализированный застройщик Суперский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Реализация по 214-ФЗ (договор долевого участия). Предложение не является публичной офертой. Supersky — Суперский, Norden — Норден, newton — ньютон.

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