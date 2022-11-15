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НовостиОбщество15 ноября 2022 8:00

SuperSky и джентрификация: каким будет новый жилой квартал от newton

Так будет выглядеть новый жилой квартал. Фото из архива ООО «Ньютон Сэйлз».

Так будет выглядеть новый жилой квартал. Фото из архива ООО «Ньютон Сэйлз».

Девелопер, известный по проектам Ньютон и White House, полностью изменит облик территории на пересечении улиц Ватутина и Ветеранов труда. До конца 2024 года здесь появится не только жилой квартал SuperSky, но и современное общественное пространство. Таким образом девелопер поэтапно проводит джентрификацию северной части города: уже сейчас на Мелиораторов возводится жилой комплекс Norden — тоже проект newton.

Тренд на джентрификацию — комплексное развитие окраинных районов, а не их точечную застройку — то, к чему стремятся прогрессивные девелоперы. Новый термин в город привносит компания newton — вместе с новым проектом. В районе Ватутина застройщик создаст большой плейхаб и единый прогулочный променад протяженностью около полукилометра. Плейхаб — новое явление для Тюмени. Это открытое трансформируемое пространство для отдыха и занятий разными видами спорта, доступное всем горожанам.

Доминантой обновленной локации станет SuperSky — масштабный жилой квартал для городских супергероев. Он устремится ввысь не только своими 21-этажными башнями, но и уровнем комфорта. На площади 8 Га построят урбан-блоки с переменной этажностью от 9 до 21 этажа, что создаст современный архитектурный облик и комфортную городскую среду. В проекте нового жилого квартала — закрытые зеленые дворы, в которых установят арт-объекты, игровые и спортивные площадки. Название квартала созвучно со словом «суперский», потому что авторы проекта уверены — жить здесь будет суперудобно и суперинтересно.

На первых этажах нового жилого квартала SuperSky разместятся кафе и магазины. Фото из архива ООО «Ньютон Сэйлз».

На первых этажах нового жилого квартала SuperSky разместятся кафе и магазины. Фото из архива ООО «Ньютон Сэйлз».

Квартал спозиционирован с учетом розы ветров — так, чтобы во дворах не было сквозняков, типичных для новостроек, а в квартирах сохранялось тепло. Из дворов можно будет выйти на зеленый променад, к коммерческим помещениям на первом этаже и надземному паркингу. Пространство спроектировано так, что выглядит открыто и воздушно, но попасть во дворы и подъезды можно только по ключ-карте, и все территории находятся под видеонаблюдением.

Отдельное преимущество проекта — больше 200 уникальных планировок с мастер-спальнями, кухнями-гостиными, гардеробными и раздельными санузлами. Площадь — от 20,7 м2 в студиях до 100,3 м2 в трехкомнатных квартирах. Увеличенные окна (1,7 х 2 м) во всех квартирах установят на высоте 75 см от пола. В некоторых планировках есть лаунж-террасы, теплые балконы и особенно высокие потолки — до 3 метров.

Современная архитектура, прогулочные зоны и удобная транспортная развязка. SuperSky изменит облик микрорайона по ул. Ватутина. Фото из архива ООО «Ньютон Сэйлз».

Современная архитектура, прогулочные зоны и удобная транспортная развязка. SuperSky изменит облик микрорайона по ул. Ватутина. Фото из архива ООО «Ньютон Сэйлз».

Квартал расположится в непосредственной близости от Гагаринского парка. В этом районе есть детские сады, школы, поликлиники, магазины и парки, зато нет плотной застройки и высокого дорожного трафика. При этом до центра города уже сейчас можно добраться за 15-20 минут, а одновременно со сдачей SuperSky доступность станет еще лучше — район получит новый транспортный хаб. Масштабная развязка на Мельникайте соединит район с центром города и обеспечит жителям выезд на скоростную магистраль. Новый транспортный узел станет важным звеном в цепочке преобразований района, которые начинаются уже сегодня — с жилого квартала SuperSky.

Продажи открыты с 1 ноября. Подробная информация о планировках, стоимости и способах покупки — на официальном сайте проекта.

Тюмень, ул. Пароходская, 4/2

8 800 770 0000

https://newton.ru/

Застройщик ООО «Специализированный застройщик Суперский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Реализация по 214-ФЗ (договор долевого участия). Предложение не является публичной офертой. Supersky — Суперский, Norden — Норден, newton — ньютон.

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