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НовостиЗдоровье15 ноября 2022 7:50

Число заболевших коронавирусом на 15 ноября 2022 года увеличилось на 54 человека

За сутки выписались по выздоровлению 56 человек
Виктория Терина
Число заболевших коронавирусом на 15 ноября 2022 года увеличилось на 54 человека

Число заболевших коронавирусом на 15 ноября 2022 года увеличилось на 54 человека

Фото: Татьяна Коркина

В Югре за весь период пандемии зарегистрировано 250 481 случай коронавируса. За минувшие сутки подтверждено 54 новых случая COVID-19 в 11 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 17, Нижневартовске - 7, Ханты-Мансийске - 7, Урае - 4, Советском районе - 2, Нефтеюганском районе - 1, Югорске - 5, Когалыме - 3, Кондинском районе - 1, Пыть - Яхе - 4, Ханты-Мансийском районе - 3.

На момент выявления у 50 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 обнаружена пневмония, у 1 коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 54 случаях. За сутки на COVID обследованы - 749 человек, всего прошли обследование 3 550 372.

За весь период от COVID - умерли 2 594 человек. За сутки выписались по выздоровлению 56 человек, за весь период пандемии вылечились 247 027 югорчан.