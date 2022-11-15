Число заболевших коронавирусом на 15 ноября 2022 года увеличилось на 54 человека Фото: Татьяна Коркина

В Югре за весь период пандемии зарегистрировано 250 481 случай коронавируса. За минувшие сутки подтверждено 54 новых случая COVID-19 в 11 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 17, Нижневартовске - 7, Ханты-Мансийске - 7, Урае - 4, Советском районе - 2, Нефтеюганском районе - 1, Югорске - 5, Когалыме - 3, Кондинском районе - 1, Пыть - Яхе - 4, Ханты-Мансийском районе - 3.

На момент выявления у 50 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 обнаружена пневмония, у 1 коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 54 случаях. За сутки на COVID обследованы - 749 человек, всего прошли обследование 3 550 372.

За весь период от COVID - умерли 2 594 человек. За сутки выписались по выздоровлению 56 человек, за весь период пандемии вылечились 247 027 югорчан.