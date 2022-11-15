Предприятия туриндустрии Ханты-Мансийска стали лауреатами конкурса «Лидеры туриндустрии Югры»

Фото: Городской информационный центр

Предприятия туриндустрии Ханты-Мансийска вошли в число лидеров отрасли. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Представители Ханты-Мансийска получили награды за участие в форуме «ЮграТур», который завершился церемонией закрытия. На церемонии наградили лауреатов конкурса «Лидеры туриндустрии Югры». Так, звание лучшего туроператора по внутреннему и въездному туризму присвоили – «ЮграМегаТур», лучшее малое средство размещения – ООО «Сервис Отель», а лучшей мини-гостиницей стал – «Хотем».

Форум завершился показом коллекции одежды, выполненной по этнографическим и архаичным мотивам студентами Центра искусств для одарённых детей Севера.

Напомним, мы писали о том, что Нижневартовск получил пять наград в конкурсе «Лидеры туриндустрии Югры». Представители города взяли призовые места в нескольких номинациях.