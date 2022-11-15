Нижневартовск готовит новогодние подарки для детей Донбасса

Фото: Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

В Нижневартовске продолжают поддерживать мобилизованных и их семьи, а также участников специальной военной операции.

- Продолжаем отправку гуманитарной помощи: продуктов, теплых вещей, медикаментов. С одной из транспортных компаний заключено соглашение, в рамках которого бесплатно доставляют наш груз. На нас вышла семья, которая ранее жила в Нижневартовске, а сейчас проживает в Крыму. Они предложили свою помощь в передаче гуманитарного груза и оказании помощи военнослужащим, – сообщила заместитель муниципального координатора Гуманитарного добровольческого корпуса Оксана Сергиенко.

Во время заседания Координационного совета решено провести новогоднюю благотворительную акцию для детей Донбасса.

- На данный момент есть заявка на 500 детских подарков для ребят из некоторых населенных пунктов ДНР и ЛНР. Мы уже начали работу и привлекаем городские организации и представителей бизнеса к сбору сладостей и развивающих игр, которые впоследствии доставим на Донбасс, – рассказал член общественной организации «Союз отцов Нижневартовска», председатель региональной общественной организации «Центр поддержки семьи» Николай Туманов.

Идею поддержал глава города Дмитрий Кощенко и добавил, что это предложение необходимо оперативно отработать, так как сроки сжаты. Доставить сладкие угощения, наборы для творчества и развития детей инициаторы акции собираются к новогодним праздникам.

Горожанам предлагают присоединится к сбору подарков для детей Донбасса. В пунктах приема гуманитарной помощи принимают как уже сформированные подарки, так и отдельные сладости.