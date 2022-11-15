В Сургуте водитель иномарки не справился с управлением и спровоцировал крупное ДТП

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за сутки зарегистрировано 6 ДТП, в которых 10 человек получили травмы. Одна из аварий произошла вчера вечером в Сургуте.

На улице Югорская 28-летний водитель автомобиля "Мерседес" не учёл погодные условия, не справился с управлением и выехал на встречку где столкнулся "Renault", под управлением 66-летнего мужчины. По инерции Renault отбросило на автомобили "Hyundai" и "Лада Приора". Далее "Mercedes" въехал в "Ладу Приору". В результате ДТП водитель "Renault" и 3 его пассажира получили травмы.

Кроме того, за сутки сотрудниками ГИБДД задержано 7 водителей в состоянии опьянения, 2 - за отказ от прохождения освидетельствования и 5 - за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на встречку привлечено 46 водителей и 31 - за нарушение правил перевозки детей.