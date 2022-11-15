Житель Нефтеюганска сядет в тюрьму за нарушение судебных ограничений Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганске возбудили дело против мужчины, который несколько раз нарушал ограничения, установленные судом.

- В отношении ранее неоднократно судимого за совершение имущественных преступлений нефтеюганца был установлен административный надзор. Нарушитель, зная о наступлении уголовной ответственности в случае несоблюдения установленных запретов, умышленно совершал административные правонарушения - сообщают в пресс-службе ОМВД России по Нефтеюганску.

В этом году на нефтеюганца составлено 14 административных дел, одиннадцать из которых за несоблюдение ограничений, а три за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.