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НовостиОбщество15 ноября 2022 3:03

В Югре 15 декабря 2022 года похолодает до -25 градусов

В некоторых районах ХМАО ожидается метель
Виктория Терина
В Югре 15 декабря 2022 года похолодает до -25 градусов

В Югре 15 декабря 2022 года похолодает до -25 градусов

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 15 ноября 2022 года будет облачно с прояснениями, местами снег, а по северным районам преимущественно без осадков. В отдельных районах ожидается метель. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -11, -16 °С, при прояснениях -20, -25 °С, днем -10, -15 °С, в северо-западных районах -17, -22 °С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем -13, -15 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре