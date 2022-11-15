В Югре 15 декабря 2022 года похолодает до -25 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 15 ноября 2022 года будет облачно с прояснениями, местами снег, а по северным районам преимущественно без осадков. В отдельных районах ожидается метель. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -11, -16 °С, при прояснениях -20, -25 °С, днем -10, -15 °С, в северо-западных районах -17, -22 °С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем -13, -15 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.