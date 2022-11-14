Сургутские водители этой осенью в ДТП протаранили 41 ограждение на дорогах

Фото: администрация Сургута

В Сургуте этой осенью совершено 19 ДТП, во время которых водители протаранили 41 ограждение на дорогах. Об этом сообщили в администрации города.

С началом зимнего сезона администрация Сургута призывает водителей быть осторожнее на дорогах. Чаще аварии случаются на перекрестках, когда водители превышают скорость.

- Глава города Андрей Филатов поставил перед нами задачу оперативно применять меры по установлению виновного лица и взыскания с него ущерба по каждому случаю. Эта работа у нас налажена с ГИБДД, также находим нарушителя с помощью системы «Безопасный город», – отметил директор МКУ «ДДТ и ЖКК» Валерий Ходжаев.

Водителям следует быть особо внимательными на дороге, особенно в непогоду, строго соблюдать правила дорожного движения, не позволять себе резкое вождение, выбирать безопасную скорость.