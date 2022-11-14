В Нижневартовске задержали наркомана

МОМВД России «Нижневартовский» Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. Мужчина купил наркотик в интернете и направился на поиски закладки. В район 62 км автодороги Стрежевой-Нижневартовск, он нашел свою покупку и сжав ее в руках, направился к автомобилю. Он сел в автомобиль, но в момент начала движения увидел, что к нему приближаются сотрудники полиции.

- В ходе личного досмотра, а также осмотра места происшествия в присутствии двух понятых, был обнаружен и изъят бумажный стакан, внутри которого находился пакет с наркотическим средством общей массой 3 грамма - уточняют в МОМВД России «Нижневартовский».

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.