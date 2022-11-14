В Сургутском центре охраны материнства и детства сохранили зрение 140 недоношенным малышам

Фото: департамент здравоохранения Югры

С 2013 года в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства сохранили зрение 140 недоношенным малышам. У младенцев была ретинопатия - довольно распространенная офтальмологическая патология, характерна только для детей, родившихся раньше срока.

- За всю историю проведения хирургического лечения ретинопатии, минимальный вес пациента на момент операции составлял 1 100 граммов. Родился ребенок в срок 23 недели, зрение ему удалось сохранить, - сообщили в региональном депздраве.

Первый осмотр проводится в 4-6 недель жизни, независимо от места нахождения ребенка. При тяжелом состоянии пациента, когда его транспортировка сопряжена с риском для жизни, врачи выполняют операции непосредственно в палате интенсивной терапии или выезжают в другие медицинские организации округа.

Все дети, перенесшие ретинопатию, независимо от тяжести исходов и сопутствующей патологии, продолжают наблюдаться офтальмологом в кабинете катамнеза, который также оснащен высокотехнологичным медоборудованием.