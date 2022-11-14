Почти миллион рублей взыскали судебные приставы с алиментщика, который сбежал в Югру Фото: Юлия Кучеренко

Почти миллион рублей взыскали судебные приставы Югры с должника по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба ФССП России по ХМАО-Югре

Исполнительное дело было передано судебными приставами из Сочи, в связи с изменением места жительства должника. Отец задолжал ребенку 928 тысяч рублей. Мужчина должен был выплачивать алименты на содержание несовершеннолетней дочери в размере 1/4 части всех видов заработка ежемесячно. Но вместе с дочерью должника рос и его долг по алиментам.

После переезда мужчины в Югре, местные судебные приставы-исполнители установили новое место жительства алиментщика и отправились туда, чтобы лично вручить мужчине требование о погашении задолженности, а также для составления акта описи имущества.

Испугавшись, что его имущество арестуют, мужчина быстро нашел деньги погасил свой долг, а также предоставил квитанцию о полном его погашении.