Сегодня из Урая отправится автомобиль с гуманитарной помощью военнослужащим

Фото: Администрация Урая

Сегодня, 14 ноября, из Урая отправится автомобиль с гуманитарной помощью в Елань и Омск. Неравнодушные жители города и общественники, предприятия собрали новую партию гуманитарной помощи военнослужащим.

Волонтеры центра «Доброволец Урая» находятся в ежедневном контакте с военнослужащими и знают их потребности. В пункте сбора принимают горелки, газовые баллоны, прочные веревки, парафиновые свечи, электрические плиты, карабины, блокноты и ручки, перманентные черные маркеры, ополаскиватели для полости рта, жидкий порошок для стирки.

Семьи мобилизованных могут принести индивидуальную посылку для родных и близких с необходимыми вещами, при этом посылка должна быть подписана – ФИО, номер телефона отправителя и получателя, учебный центр.

Сегодня до 15:00 еще принимают посылки в пункте сбора по улице Ленина, 97 в «Центре молодёжи и дополнительного образования» (вход Доброволец Урая).