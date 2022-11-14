За воскресенье на уборку снега в Нижневартовске направили 70 единиц спецтехники

Фото: МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска»

Дорожные службы Нижневартовска, а также работники управляющих организаций борются со снегом на городских улицах. Во дворах и на дорогах работа не останавливалась все выходные и даже поздно вечером. На помощь дворникам вышла и техника.

- По линии «УК-1» задействовано 4 единицы спецтехники. Снег убирали в кварталах Прибрежном, Молодежном, в 12 микрорайоне и других. Работа у других управляющих компаний проводилась по улица Мира 81, 83,85; Ленина, 58; Пермской 6,8; Ханты-Мансийской, 19 (УК «Квадратные метры», «Жилищный трест - 1», УК «Диалог»); Ленина,21; Омской, 17; проспекте Победы,24; Чапаева 9-а, 9-б и многих других участках - сообщает администрация города.

Только за воскресенье на уборку снега направили около 70 единиц спецтехники. Очистка ведется не только на центральных улицах, но и на участках, ведущих к садовым товариществам (СОНТ «Буровик», «Береза», «Рубин»).

Во время совещания со своими заместителями глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко акцентировал внимание на зимнем содержании общегородских мест отдыха и торговых площадках. Кроме того, глава города поручил департаменту ЖКХ администрации Нижневартовска, усилить контроль за уборкой внутриквартальных проездов и придомовых территорий и требовать от управляющих компаний оперативного принятия мер если есть нарушения.