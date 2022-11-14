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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 7:07

В Нягани задержали водителя, находящегося в розыске за наркотики

Его задержали сотрудники ГИБДД
Виктория Терина
В Нягани задержали водителя, находящегося в розыске за наркотики

В Нягани задержали водителя, находящегося в розыске за наркотики

Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники ГИБДД Нягани задержали водителя, находящегося в розыске.

Дорожные полицейские остановили автомобиль «Газель» на улице Лесников. При проверке документов выяснилось, что 39-летний житель Екатеринбурга находится в розыске по обвинению в незаконным приобретении, хранении и перевозке наркотиков.

- Мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержании ОМВД Нягани. Решается вопрос об его этапировании по месту совершения преступления для проведения следственных и процессуальных мероприятий - уточняют в ведомстве.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре студентка-медик отправилась в тюрьму за наркотики.