В Нягани задержали водителя, находящегося в розыске за наркотики Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники ГИБДД Нягани задержали водителя, находящегося в розыске.

Дорожные полицейские остановили автомобиль «Газель» на улице Лесников. При проверке документов выяснилось, что 39-летний житель Екатеринбурга находится в розыске по обвинению в незаконным приобретении, хранении и перевозке наркотиков.

- Мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержании ОМВД Нягани. Решается вопрос об его этапировании по месту совершения преступления для проведения следственных и процессуальных мероприятий - уточняют в ведомстве.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре студентка-медик отправилась в тюрьму за наркотики.