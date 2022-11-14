Число заболевших коронавирусом на 14 ноября 2022 года увеличилось на 52 человека Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за весь период пандемии зарегистрировано 250 427 случаев коронавируса, в том числе за минувшие сутки 52 новых случая в 10 муниципалитетах: Сургут - 30, Нижневартовск - 3, Нефтеюганск - 1, Сургутский район - 2, Нефтеюганский район - 1, Мегион - 5, Когалым - 4, Радужный - 1, Нижневартовский район - 3, Пыть - Ях - 2.

На момент выявления у 20 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 52 случаях. За сутки на COVID обследованы - 1 024 человека, всего прошли обследование 3 549 623.

За сутки новых смертельных случаев не выявлено. За весь период от COVID - умерли 2 594 человек. За сутки выписались по выздоровлению 50 человек, за весь период пандемии вылечились 246 971 житель Югры.