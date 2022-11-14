Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 ноября 2022 6:08

За прошедшую неделю пожарные Югры ликвидировали 32 пожара

Основной причиной пожаров были нарушения правил пожарной безопасности
Виктория Терина
За прошедшую неделю пожарные Югры ликвидировали 32 пожара

За прошедшую неделю пожарные Югры ликвидировали 32 пожара

Фото: Юлия Кучеренко

За прошедшую неделю, с 7 по 13 ноября пожарные Югры ликвидировали 32 пожара. Спасено имущества граждан и материальных ценностей на сумму больше 50 миллионов рублей, а также спасено 5 человек.

Чаще всего горели жилые дома, дачи, бани, гаражи и транспортные средства. Основной причиной пожаров специалисты называют - нарушение правил пожарной безопасности. Кроме того, по данным ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, на воде зафиксировано 3 происшествия, в которых погибли два человека.

Спасатели призывают жителей и гостей Югры соблюдать правила пожарной безопасности и напоминают телефон службы спасения - 112.