За прошедшую неделю пожарные Югры ликвидировали 32 пожара Фото: Юлия Кучеренко

За прошедшую неделю, с 7 по 13 ноября пожарные Югры ликвидировали 32 пожара. Спасено имущества граждан и материальных ценностей на сумму больше 50 миллионов рублей, а также спасено 5 человек.

Чаще всего горели жилые дома, дачи, бани, гаражи и транспортные средства. Основной причиной пожаров специалисты называют - нарушение правил пожарной безопасности. Кроме того, по данным ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, на воде зафиксировано 3 происшествия, в которых погибли два человека.

Спасатели призывают жителей и гостей Югры соблюдать правила пожарной безопасности и напоминают телефон службы спасения - 112.