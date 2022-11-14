Югра станет одной из площадок всероссийского проекта «Музейные маршруты России»

Фото: Музей «Торум Маа»

В 2023 году Югра станет одной из площадок всероссийского проекта Минкультуры РФ «Музейные маршруты России». Об этом рассказал директор департамента культуры округа Артур Латыпов.

Участие в проекте - это шанс познакомить всю страну с богатым культурно-историческим наследием югорской земли и найти новые инструменты для продвижения югорских музеев.

- Хотим обязательно посмотреть у вас музей природы "музей Природы и человека" и музей под отрытым небом "Торум Маа" как жемчужины этнографии. Это очень важная часть этнографической коллекции. Все, что под открытым небом, все, что «open air» – чистый туризм, ко всему прочему», – отметила статс-секретарь-заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.