В Югре 14 ноября 2022 года похолодает до -21 градуса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 14 ноября 2022 года будет облачно с прояснениями. В большинстве районов синоптики прогнозируют небольшой и умеренный снег, а также северо-восточный ветер порывами 8-13 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -6 ,-11 °С, а в северо-западных районах до -16, -21 °С, днем немного потеплеет: -3, -8 °С, в северо-западных районах -13, -18 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается снег. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -6, -8 °С, днем -5, -7 °С.

Подробный прогноз погоды можно посмотреть в инфографике МЧС.