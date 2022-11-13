Число заболевших коронавирусом в Югре на 13 ноября 2022 года увеличилось на 72 человека Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 72 новых случая коронавируса. За весь период пандемии выявлено 250 375 случаев COVID-19. За сутки госпитализировано 9 человек. По клиническим проявлениям, заболевших с бессимптомным течением не выявлено, симптомы ОРВИ установлены у 71 человека, диагноз «пневмония» поставлен 1 заболевшему.

Новые случаи за день выявлены в 14 муниципалитетах ХМАО-Югры: в Сургуте зарегистрировано 32 случая, в Нефтеюганске - 15 случаев, в Ханты-Мансийском районе и Пыть-Яхе – по 4 случая, в Нижневартовске и Покачах – по 3, в Сургутском, Кондинском районах, Лангепасе – по 2, в Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Нижневартовском, Советском районах, Когалыме – по 1.

Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 70 случаев, 2 случая завозных. Новых смертей не зафиксировано. За весь период в Югре умерли 2 594 человека с подтвержденным коронавирусом.