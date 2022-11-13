На покупку снегоуборочной техники Лянтору выделили больше 22 миллионов рублей

Фото: Администрация Сургутского района

Больше 22 миллионов выделили Лянтору на покупку снегоуборочной техники. Деньги выделены из бюджета Сургутского района. Мэрия города будет содержать улично-дорожную сеть собственными силами, не привлекая к этой работе подрядчиков.

- В настоящий момент на территории города уборкой дорог и внутриквартальных проездов занимаются четыре единицы техники. Это у нас фронтальный погрузчик, 2 МТЗ одна МКСМ. Это было приобретено в течение текущего года. Мы понимаем, что этой техники недостаточно и на текущий момент заключены на покупку еще двух единиц техники. Это автогрейдер и пескоразбрасывающая установка, - рассказал временно исполняющий полномочия главы Лянтора Сергей Жестовский.

Так как техникой будет руководить администрация города, это поможет не допустить снежный коллапс, который возникал в городе несколько лет подряд. Жители регулярно жаловались на частоту и качество уборки снега, которую выполняли подрядчики.