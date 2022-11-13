Спортсмен из Нижневартовска стал чемпионом мира по самбо

Фото: телеграм-канал сообщил главы Нижневартовска

Спортсмен из Нижневартовска Шамиль Зилфикаров стал чемпионом мира по самбо. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Чемпионате мира по самбо проходил в Бишкеке. Шамиль Зилфикаров - воспитанник нижневартовской СШОР дебютировал в весовой категории до 71 кг. Он провёл четыре схватки, а в финале встретился с кыргызским спортсменом Феликсом Уланбековым и сумел его победить.

Напомним, ранее мы писали о том, что спортсмен из Сургутского района установил мировой рекорд. За один час он должен был сделать 306 выходов силой на кольцах (подтягивание и следующий за ним выжим), но Альви Вахабов сделал 329 и вошел в историю, установив новый мировой рекорд.