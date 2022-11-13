Нижневартовск получил пять наград в конкурсе «Лидеры туриндустрии Югры»

Фото: Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

Нижневартовск получил сразу пять наград в конкурсе «Лидеры туриндустрии Югры» в рамках туристского форума «ЮграТур-2022». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Дмитрий Кощенко.

- В номинации «Лучшая туристская база» главный приз получил «Молодежный центр» (спортивно-оздоровительный комплекс «Радуга»), призовые места в номинациях «Лучший этнографический маршрут» и «Лучшая этнодеревня» также достались проекту Экоэтнопарк «Молодёжного центра». В номинации «Лучший этнографический сувенир» победу одержала Ирина Быкова с проектом «Ягоды Югры», а среди лучших гостиниц второй год подряд стала “Park side inn”. Поздравляю победителей, - сообщил глава города.

Напомним, ежегодный туристский форум «ЮграТур 2022» проходил 11 и 12 ноября в Ханты-Мансийске.