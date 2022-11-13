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НовостиОбщество13 ноября 2022 4:06

В Югре 13 ноября 2022 года похолодает до -18 градусов

Ожидается небольшой снег
Виктория Терина
В Югре 13 ноября 2022 года похолодает до -18 градусов

В Югре 13 ноября 2022 года похолодает до -18 градусов

Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 13 ноября 2022 года, в Югре будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, умеренный снег. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4, -9 °С, по северным районам -13, -18 °С. Днем температура -2, -7°С, по северным районам -11, -16°С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6, -8 °С, днем -4, -6 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре