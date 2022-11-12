В Югорске «сотрудники полиции» из Москвы через Viber выудили у женщины 340 тысяч рублей

В Тюмени задержали серийного вора телефонов, находившегося в федеральном розыске Фото: Татьяна Коркина

В Югре возбудили уголовное дело по факту мошенничества, которое совершили против жительницы Югорска. Женщина сама обратилась в полицию после того, как перевела неизвестным 340 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, заявительнице позвонил «сотрудник полиции» из Москвы через Viber. По его словам, с банковской карточки женщины якобы списывают деньги, поэтому ей срочно нужно застраховать счета. Потерпевшая согласилась, после чего аферист заверил её, что через некоторое время ей позвонят из Центрального Банка и все подробно расскажут.

Вскоре даме позвонила ещё одна «сотрудница банка», которая подтвердила «факт мошенничества». Во время беседы злоумышленница убедила женщину перевести деньги с карточки на подставные счета, т.к. якобы средств на дебетовой карте денег недостаточно. Потерпевшая клюнула и перевела мошенникам сначала 260, потом 80 тысяч рублей. Когда она поняла, что ее обманули, она обратилась в дежурную часть.

Сейчас преступников ищут, им грозит до шести лет тюрьмы.