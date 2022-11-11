Мэрия города прокомментировала произошедшее ДТП на детской площадке в Сургуте

Фото: скриншот с видео

Сегодня, на весь Сургут разлетелось шокирующее видео, как женщина въехала на машине в качели с детьми. Инцидент, произошедший во дворе дома по адресу Университетская, 17, попал на камеру уличного видеонаблюдения.

Сотрудники департамента массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута прокомментировали произошедшее, сообщив о том, что автомобиль выехал на площадку и въехал в качели, где находили дети. Один ребёнок не пострадал, а второй получил ушиб ноги. Значительную силу удара принял на себя отец одного из детей, фактически спасая их ценой своего здоровья. Его доставили в травматологию с травмами средней тяжести.

- Несмотря на то, что обязательное ограждение детских площадок законом не регламентировано, в управляющую компанию, обслуживающую дом №17 на улице Университетской, будет направлено требование о необходимости установить ограждение на данной игровой площадке - сообщают в ведомстве.

Там же добавили, что по программе «Формирование комфортной городской среды» новые детские площадки обязательно ограждают специальными заборами, которые препятствуют заезду на территорию.

Происшествием заинтересовались правоохранители, они проводят проверку по данному факту. По предварительной информации, автоледи имеет стаж управления 7 лет и в момент ДТП была за рулем трезвой.