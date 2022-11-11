В Югре неработающие пенсионеры получат единовременную выплату ко Дню округа Фото: Татьяна Коркина

Неработающие пенсионеры в Югре получат единовременную выплату ко Дню округа. Об этом сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры. Решение о традиционной выплате неработающим пенсионерам в размере 1 тысячи рублей ко Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа принято на заседании правительства Югры.

По словам исполняющей обязанности директора департамента социального развития Югры Ирины Молдановой, средства получат жители округа, которые будут состоять по данным на 1 декабря на учёте в окружном агентстве социального благополучия населения.

Заявления писать не нужно. Выплаты будут проводить автоматически в срок до 9 декабря. Выплату получат около 275 тысяч человек.