В школе Югорска увековечили память погибшего во время СВО контрактника

Фото: администрация Югорска

Сегодня, 11 ноября, в школе Югорска открыли «Парту памяти» в честь Сергея Костенко, погибшего при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает администрации города.

Его память почтили глава Югорска Алексей Харлов, председатель Думы Югорска Евгения Комисаренко, директор школы Людмила Балуева, депутат Олег Баргилевич, педагоги и ученики школы.

Как мы писали ранее, Сергей родился в поселке Комсомольский в семье военного офицера и окончил гарнизоновскую школу №4 (ныне школа №5). А в 2010 году он отправится на службу в армию. Югорчанин служил с 2010 по 2011 год водителем в 19-й мотострелковой Воронежско-Шумлинской Краснознаменной, орденов Суворова и Трудового Красного Знамени дивизии. С 2014 по 2017 год парень служил по контракту в войсках радиоэлектронной борьбы, а в 2021 году вновь заключил трехлетний контракт.