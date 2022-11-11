Адвокат из Югры обвиняется в мошенничестве Фото: Татьяна Коркина

В Югре завершено расследование уголовного дела против адвоката окружной адвокатской палаты. Он обвиняется в мошенничестве.

Как сообщили в СУ СК РФ по ХМАО, в 2013 – 2014 годах адвокат, действуя по предварительному сговору со знакомым предпринимателем, изготовил фиктивный договор купли-продажи и акт приема-передачи земельного участка, расположенного в одном и садово-огородных кооперативов Сургута. На основании этих документов суд признал право собственности на участок за покупателем, которым стал предприниматель.

По решению суда и фиктивных действий по оформлению перехода права собственности на участок между адвокатом и его сообщником, земельный участок в итоге перешел в собственность адвоката. А собственнику причинён ущерб, который оценен в 500 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Адвокат признал свою вину и раскаялся. А ранее в суд направлено уголовное дело в против его соучастника.