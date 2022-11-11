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НовостиОбщество11 ноября 2022 11:47

Из Нижневартовска отправили еще 2,5 тонны гуманитарного груза

Сначала посылки отправят в сборный распределительный пункт Сургута, а затем доставят жителям Донбасса
Виктория Терина
Фото: МКУ Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС»

Фото: МКУ Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС»

В сборный распределительный пункт Сургута сегодня, 11 ноября, отправили очередную партию гуманитарного груза из Нижневартовска. Посылки собирали на базе управления по делам ГО и ЧС, где развернут один из пунктов приема помощи.

Неравнодушные жители Нижневартовска вновь собрали для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик продукты, средства бытового назначения, медикаменты - получилось 2,5 тонны гуманитарного груза. В понедельник планируется еще одна отправка от офиса Гуманитарного добровольческого корпуса.

Сбор гуманитарной помощи мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции, а также жителям Донецкой и Луганской Народных Республик продолжится. На территории Нижневартовска действует несколько пунктов приема посылок, писем, товаров первой необходимости и других вещей.