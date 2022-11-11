В Югорске спасли двух уточек на пруду, которые не смогли улететь в тёплые края

Фото: соцсети

В Югорске прошла целая спасательная операция - спасали уточек. Птиц заметили на замерзающем пруду и позвали спасателей. Специалисты вышли на лёд и с помощью сачка поймали замёрзших уток. В городском паблике «Наш Югорск» во «ВКонтакте» разместили фото и видео с места событий.

Местные жители подняли тревогу в первых числах ноября, когда водоем начало затягивать льдом. На просьбу о помощи откликнулись работники отдела благоустройства и сотрудники МЧС. Пернатых вытаскивали в тот момент, когда они ютились в небольшой лунке. На зимовку уточки останутся в Югорске, их приютила местная жительница.

Фото: соцсети

- Огромное спасибо, до слез. Молодцы все. Кто отозвался на крик о помощи, и девчонки, которые оборвали все телефоны, искали поддержку. Очень рада, что у нас такой дружный город, - пишет одна из подписчиц паблика «Наш Югорск».