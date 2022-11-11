Фото: Администрация Сургута

В Ханты-Мансийске стартовал ежегодный туристский форум «ЮграТур 2022». Он пройдет 11 и 12 ноября и является одной из ведущих площадок Уральского федерального округа для организации деловых контактов профессионалов туристского и курортного комплексов, обсуждения актуальных проблем и перспектив развития туристской отрасли.

В Форуме участвуют представители предприятий туристского рынка Югры и регионов России, органов местного самоуправления, учебных заведений, природных парков, туроператоров, турагентств, санаторно-курортных организаций, рестораторов.

В эти два дня их ждет насыщенная программа: презентации, семинары и дискуссии с ведущими экспертами в сфере туризма, посвященные актуальным вопросам развития туристической отрасли. Состоится специализированная туристская выставка с презентацией туристических продуктов ХМАО и российских регионов.

Одним из участников станет Сургут. На форуме делегация из Сургута представит проект «Сургут - купеческий, Сургут – предпринимательский», идея которого – продемонстрировать этапы развития и становления города со времен его возведения до сегодняшнего дня. Участникам форума покажут и расскажут как когда-то купеческий город, один из первых русских городов в Сибири, превратился в крупнейший промышленный, предпринимательский и культурный центр Югры.