В Югре семьям мобилизованных будут компенсировать 50 процентов коммунальных расходов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре семьям мобилизованных будут компенсировать 50 процентов коммунальных расходов. Решение о новой мере поддержки семьям военнослужащих, добровольцев, контрактников и мобилизованных югорчан приняли на заседании правительства ХМАО, которое провёл первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов.

- Эта мера государственной поддержки будет начисляться в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 %. Выплату получат более 6 тысяч семей, - уточнила исполняющая обязанности директора департамента социального развития Югры Ирина Молданова.

Для того, чтобы получить компенсацию, членам семей военнослужащих нужно будет написать заявление в региональное агентство социального благополучия населения по месту жительства.

По информации департамента социального развития Югры, средний размер господдержки на оплату коммунальных платежей составит 3, 5 тысячи рублей. Для этого из бюджета округа выделят более 21 миллиона рублей.