В Югре 11 ноября 2022 года зафиксировано 92 новых случая коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре подтверждено 92 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах: в Сургуте - 34, Нижневартовске - 2, Ханты-Мансийске - 18, Нефтеюганске - 3, Сургутском районе - 2, Урае - 3, Советском районе - 3, Нефтеюганском районе - 1, Югорске - 3, Когалыме - 4, Кондинском районе - 2, Октябрьском районе - 1, Радужном - 3, Нижневартовском районе - 2, Пыть - Яхе - 1, Березовском районе - 2, Ханты-Мансийском районе - 4, Лангепасе - 1, Покачах - 2, Белоярском районе - 1.

За весь период пандемии зарегистрировано 250 207 случаев коронавирусной инфекции. На момент выявления у 88 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 обнаружена пневмония, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 92 случаях. За сутки на COVID обследованы - 1 750 человек, всего прошли обследование 3 545 693.

За весь период от COVID - умерли 2 592 человек. За сутки выписались по выздоровлению 111 человек, за весь период пандемии вылечились 246 769 жителей Югры.