Мошенники заработали за счет югорчан больше 5 миллионов рублей Фото: Юлия Кучеренко

За прошедшие сутки мошенникам удалось заработать больше 5 миллионов рублей. Полицейские зарегистрировали 18 случаев мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом.

Жители ХМАО не перестают верить лжебанкирам, которые легко втираются в доверие и отбирают деньги у северян. Так, 41-летняя жительница Югорска пытаясь застраховать кредитные деньги якобы от рук мошенников, сама же перевела на счет преступников полученный кредит в сумме 340 тысяч рублей.

А жительница Радужного, решила обезопасить себя от аферистов за чужими счетами, установила безопасную программу на телефон для удалённого доступа, после чего мошенники имея доступ к мобильному банку женщины, оформили займ в сумме 275 тысяч рублей и перевели эти деньги на неустановленный счет.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.