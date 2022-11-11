Фото: телеграм-канал "Нижневартовск официально"

В Нижневартовске в этом году отремонтировали 9 участков городских улиц в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», общая протяженность которых - свыше 6 км. Об этом рассказал глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

- Что касается строительства, то сезон получился масштабным: введено 1,1 км новых дорог. Это больше запланированного. Все дороги сданы в установленный срок. Среди вновь построенных участков отмечу отрезок на улице Московкина, который очень ждали жители близлежащих микрорайонов. Построен второй участок дороги на улице Нововартовской, благодаря чему появилась возможность частично разгрузить улицу Лопарева, а также открыть проезд через посёлок Энтузиастов, – рассказал глава Нижневартовска.

По словам заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина, план дорожных работ по нацпроекту в стране выполнен на 95%. В целом ремонтный сезон в ХМАО заканчивается. В этом году здесь запланировано привести к нормативу 42 км автодорог: 28 км региональных и межмуниципальных, а также 14 км улично-дорожной сети Ханты-Мансийской, Сургутской и Нижневартовской городских агломераций. Сейчас укладка верхнего слоя покрытия выполнена полностью, в эксплуатацию принято больше 85% от общего числа объектов.