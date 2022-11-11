В Югре проверят на безопасность пути следования детей к школам Фото: Татьяна Коркина

В муниципалитетах Югры проведут масштабное обследование путей подхода к школам. Глава региона Наталья Комарова поручила заместителю губернатора вместе с депутатами провести комиссионное обследование маршрутов следования детей до образовательных организаций и при необходимости принять соответствующие решения по устранению нарушений.

- Безопасность детей должна быть обеспечена, - подчеркнула Наталья Комарова.

Задача поставлена после вопроса, который задал руководитель фракции «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Зиновьев в ходе заседания думы автономного округа.

- В рамках всероссийской акции «Дорога в школу» в автономном округе были выявлены нарушения, касающиеся безопасности подходов к учебным заведениям. Так, вблизи переходов фиксировались стихийные стоянки автомобилей, сами переходы не оборудованы должным образом - отметил Зиновьев.

Депутат обратился к главе региона с предложением рассмотреть возможность выработки единого югорского стандарта организации подходов к образовательным организациям.