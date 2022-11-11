Погода в Югре на 11 ноября 2022 года: порывы ветра до 9 м/с Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 11 ноября 2022 года, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет небольшой снег. Ожидается южный ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2, -7 °С, в Белоярском районе до -13 °С. Днем в регионе потеплеет до -4, +1 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Пройдет мокрый снег. Ветер южный 4-9 м/с. Температура ночью -3, -5 °С, днем около 0 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.