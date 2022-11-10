В Югре 10 ноября 2022 года столбик термометра опустится до -12 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 10 ноября 2022 года, в Югре будет облачно с прояснениями. Ночью и днем будет идти снег, в отдельных районах гололед и изморозь, туман. Ветер юго-восточный, восточный 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -1, -6 °С, при прояснениях -7, -12 °С, днем +1, -4°С, местами до -10°С.

В Ханты-Мансийске будет облачно. Небольшой снег, ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, восточный 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -1, -3 °С, днем 0, -2 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.