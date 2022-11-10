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НовостиОбщество10 ноября 2022 3:03

В Югре 10 ноября 2022 года столбик термометра опустится до -12 градусов

Рассказываем, какая погода будет в Югре 10 ноября 2022 года
Виктория Терина
В Югре 10 ноября 2022 года столбик термометра опустится до -12 градусов

В Югре 10 ноября 2022 года столбик термометра опустится до -12 градусов

Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 10 ноября 2022 года, в Югре будет облачно с прояснениями. Ночью и днем будет идти снег, в отдельных районах гололед и изморозь, туман. Ветер юго-восточный, восточный 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -1, -6 °С, при прояснениях -7, -12 °С, днем +1, -4°С, местами до -10°С.

В Ханты-Мансийске будет облачно. Небольшой снег, ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, восточный 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -1, -3 °С, днем 0, -2 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре