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НовостиПроисшествия5 ноября 2022 10:46

В Лянторе продавец интернет-магазина воровала деньги, оформляя возвраты

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
В Лянторе продавец интернет-магазина воровала деньги, оформляя возвраты

В Лянторе продавец интернет-магазина воровала деньги, оформляя возвраты

Фото: Юлия Кучеренко

В Лянтора 19-летняя девушка, работая продавцом в пункте выдачи товара интернет-магазина, украла 60 тысяч рублей. Об этом рассказали в ОМВД России по Сургутскому району.

Как оказалось, девушка увидела в Интернете, как можно оформить возврат денег через платежный терминал, и два раза проводила такие операции. Полученные деньги она хранила у себя на счету.

За кражу против нее возбуждено уголовное дело и сейчас ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. До того как её дальнейшую судьбу решит суд, она будет находится под подпиской о невыезде.