В Лянторе продавец интернет-магазина воровала деньги, оформляя возвраты Фото: Юлия Кучеренко

В Лянтора 19-летняя девушка, работая продавцом в пункте выдачи товара интернет-магазина, украла 60 тысяч рублей. Об этом рассказали в ОМВД России по Сургутскому району.

Как оказалось, девушка увидела в Интернете, как можно оформить возврат денег через платежный терминал, и два раза проводила такие операции. Полученные деньги она хранила у себя на счету.

За кражу против нее возбуждено уголовное дело и сейчас ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. До того как её дальнейшую судьбу решит суд, она будет находится под подпиской о невыезде.