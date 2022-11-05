В Сургуте прошел торжественный концерт, посвященный Дню народного единства

Фото: Администрация Сургута

Сургутяне масштабно отпраздновали День народного единства. Для гостей и жителей города прогремел торжественный концерт, посвященный празднику.

В Сургуте День народного единства отметили насыщенной программой: концертами, выставками, акциями на разных культурных площадках города. А главное торжество состоялось в Сургутской филармонии, где прошел масштабный праздничный концерт в честь одного из главных государственных праздников.

Открыла концертную программу заместитель главы города Анна Томазова, отметив, что сургутяне являются примером межнациональной дружбы и единения народов.

- Уважаемые земляки, примите искренние поздравления с Днем народного единства! В этот день мы, россияне, независимо от языка, на котором мы говорим, в каком регионе проживаем, какое у нас вероисповедание, чувствуем особое единение народа. Вспоминаем славные истории нашей страны, говорим о достижениях и работе, которую сделали, чтобы гордиться нашим Отечеством - сказала Анна Томазова.

Кроме того, к словам поздравления сургутян присоединился заместитель председателя Думы Сургута Александр Олейников. Он отметил, что единый народ – это не только сила, а уверенная Россия.

В концерте приняли участие творческие коллективы и артисты культурных учреждений города, исполнив патриотические песни и продемонстрировав русские народные танцы. Кстати, для зрителей выступила финалиста шоу «Голос. Дети» София Олареско.

Праздник завершился словам: «Мы вместе, мы поддерживаем друг друга!».